Si eres un PC gamer, quizás te interese descargar Epic Games Store y Steam para encontrar las mejores ofertas y videojuegos gratuitos. La primera plataforma regala cada semana algunos títulos que se almacenan en tu biblioteca deforma permanente.

En este momento, puedes descargar Among the Sleep: “Among the Sleep: Enhanced Edition es la versión nueva y mejorada de esta galardonada aventura de terror en primera persona. En el juego te pones en la piel de un niño atrapado en una extraña pesadilla en la que irá en busca de su mamá”.

Por otro lado, Steam habilitó la descarga de Fallout 76 hasta el 26 de octubre: “Mundos de Fallout trae aventuras únicas con mundos públicos rotativos y herramientas para que los jugadores creen sus mundos personalizados”.

A su vez, hasta el 25 del mismo mes, podrás acceder a los servidores de Dead by Daylight: “Dead by Daylight es un juego de horror de multijugador (4 contra 1) en el que un jugador representa el rol del asesino despiadado y los 4 restantes juegan como supervivientes que intentan escapar de él para evitar ser capturados y asesinados”.

Death Rally, por otro lado, pasará permanentemente a gratuito en la plataforma de Valve. Recuerda revisar también las recompensas de PS Plus y Xbox Games with Gold en tu consola para más ofertas del fin de semana.

