La tienda virtual Steam tiene entre manos un evento en donde podrás acceder a importantes ofertas de la franquicia Warhammer. Además, para los cazadores de grandes ofertas, tiene cuatro juegos con un 100 % de descuento.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War: Warhammer 40,000: Gladius: Relics of War te lleva a un mundo de terror y violencia. Cuatro facciones participarán en una guerra brutal por dominar los recursos de los planetas. En el primer 4x de estrategia por turnos centrado en Warhammer 40,000, podrás dirigir a cualquiera de ellas.

TGV Voyages Train Simulator: los ferrocarriles de alta velocidad de Francia, dominados por el icónico TGV Duplex, cobran vida en la nueva e impresionante ruta Ligne Grande Vitesse: Marseille Saint-Charles a Avignon-TGV para Train Simulator.

Hue: Hue es una vibrante y galardonada aventura de puzles en la que alteras el mundo cambiando el color de fondo.

Alone in the Dark Prologue: En este prólogo independiente te pondrás en la piel de Grace Saunders, una niña de 11 años que va a entregar una carta cuando todo se tuerce… Experimenta una atmósfera de terror de los años 20 en Alone in the Dark y prepárate para el horror que aguarda en Derceto Manor.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War solo está disponible hasta el 1 de junio, mientras que TGV Voyages Train Simulator lo podrás reclamar hasta el 2 del mismo mes. Hue se quedará con esta oferta del 100 % hasta el 8 de junio.

¿Cómo crear una cuenta de Steam?

Visita el sitio web oficial de Steam en tu navegador preferido. La dirección es https://store.steampowered.com/ .

. En la parte superior derecha de la página principal, encontrarás un botón que dice “Iniciar sesión”. Haz clic en este botón.

Se te llevará a una nueva página. Aquí, deberías ver un botón que dice “Unirse a Steam”. Haz clic en este botón.

Deberás completar el formulario de registro. Esto incluirá proporcionar una dirección de correo electrónico válida, crear un nombre de usuario y una contraseña segura. También tendrás que resolver un pequeño desafío captcha para demostrar que no eres un robot.

Cuando hayas completado el formulario, haz clic en el botón que dice “Continuar”. Recibirás un correo electrónico con un enlace de confirmación.

Abre el correo electrónico y haz clic en el enlace de confirmación. Tu cuenta de Steam ahora está activa y lista para usar.

