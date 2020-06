¡Apunta en la agenda! Sega anunció que Total War Saga: Troy llegará a la tienda Epic Games Store y podrás descargarlo como un juego gratis durante las 24 horas del 13 de agosto. Solo tendrás una oportunidad para hacerte con este título basado en la contienda mítica narrada por Homero.

Total War Saga: Troy es el primero videojuego de la saga en desarrollarse en el período histórico conocido como la Edad del bronce. Los jugadores podrán hacer uso de leyendas como Aquiles, Héctor y el legendario caballo de Troya.

Creative Assembly explica que el juego gratis por tiempo limitado es una forma de traer nuevos jugadores a una franquicia de títulos de estrategia.

“Mediante la combinación única de la ingente gestión de imperios por turnos y de las espectaculares batallas en tiempo real propias de Total War, Troy explora este conflicto épico desde la perspectiva griega y la troyana. Este título desvela las capas de mito y leyenda para descubrir lo que realmente pudo haberlos inspirado”, reza la descripción.

Así que apunta todo y ten la conexión adecuada a Internet. Total War Saga Troy estará disponible como juego gratis el 13 de agosto en exclusiva en la Epic Games Store. Después de un año, es probable que el título esté disponible en Steam.

A la fecha todavía no se han hecho públicos los requisitos técnicos mínimos oficiales para poder jugar Total War Saga: Troy en su configuración más baja en PC.

