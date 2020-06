¿Acostumbrado a los juegos gratis en PC? Twitch Prime, la plataforma de entretenimiento de Amazon, está ofreciendo una variada lista de títulos para el mes de junio.

Observer, Project Warlock, Dream Daddy: A Dad Dating Simulator, Forsaken Remastered, The Flame in the Flood y Steel Rats son los juegos gratis que Twitch Prime eligió para este mes.

Desde el día 1 de junio hasta el día 30 (excepto Dream Daddy: A Dad Dating Simulator, a partir del 5 de junio), todos ellos estarán disponibles en la plataforma. A estos juegos gratis se suma la colección de SNK, disponible solo para los suscriptores premium de Amazon.

¿Interesado en estos juegos gratis? Twitch Prime ofrece siete días de prueba gratis. El pago mensual es de 5.99 dólares y la suscripción puede ser cancelada en cualquier momento.

“Consigue juegos para PC todos los meses por ser miembro. Descárgalos desde nuestra aplicación para escritorio y serán tuyos para siempre”, reza la descripción del servicio.

JUEGOS GRATIS | Android

Math es un juego gratis que promete subir el nivel de tu coeficiente intelectual con una mezcla de puzzles de lógica y matemáticas.

Brain It On! es otro juego gratis que está dedicado a los puzzles físicos, en el que tendrán que mover o dejar caer objetos y trazar una solución. Hay múltiples formas de resolver cada puzzle.

ENERGY es un juego gratis de conexiones que desafiará a tu cerebro y alentará tu creatividad al completar circuitos eléctricos de bombillas, cables y rayos de luz.

Si lo tuyo es el ajedrez, el juego gratis llamado Problemas de ajedrez ofrece retos para todos los niveles. Es como tener a un entrenador táctico en el celular.