Ubisoft tiene una sorpresa para los jugadores en PC, más aún para quienes disfrutan de los juegos gratis. La desarrolladora regalará una copia de Watch Dogs 2 por motivo del Ubisoft Forward.

El Ubisoft Forward es un evento en la que la compañía presenta todas sus novedades para lo que queda del año y ofrece varios juegos gratis a los asistentes. Watch Dogs 2 es uno de los confirmados. La transmisión está programada para el 12 de julio y tiene una duración de 45 minutos.

“Sintoniza la transmisión exclusiva Ubisoft Forward a partir de las 20:30 CEST con un pre-show lleno de recompensas gratuitas. El equipo de Ubisoft News jugarán al nuevo Trackmania en directo, darán noticias exclusivas, habrá entrevistas y un vistazo al contenido que está por llegar, incluyendo información de los compañeros de AI y su próximo Ghost Recon Breakpoint, noticias sobre Just Dance 2020, novedades en The Division 2 y mucho más. No olvides iniciar sesión con tu cuenta de UPlay en cualquier momento después de Trackmania y antes del final para reclamar una copia gratuita de Watch Dogs 2 y tener la oportunidad de responder las preguntas de Trivial durante el evento, así como ganar recompensas para una extensa variedad de títulos de Ubisoft”, reza la descripción del evento.

Para conseguir el juego gratis de Ubisoft, deberás iniciar sesión con la cuenta de UPlay y visitar la página del evento. Basta con ver el evento desde que termine la parte de Trackmania (que será lo primero de todo) y antes de que termine el show principal para que el Watch Dog esté vinculado en la cuenta y así iniciar la descarga.

JUEGOS GRATIS | Metal Slug

¡Qué recuerdos! Metal Slug está de regreso, pero esta vez en dispositivos móviles. Conoce todo lo que ofrece este título que ha marcado la historia de la industria.

El nombre oficial del juego es Metal Slug Code: J y es desarrollado por SNK en colaboración con Tencent. El proyecto mantiene el diseño original de la saga, así como el desplazamiento lateral de los personajes.

El tráiler del nuevo Metal Slug muestra, además, que los jugadores podrán interactuar con NPCs e incluso visitar diversos tipos de tiendas. No se ha detallado exactamente cuál es la función de estas últimas para el desarrollo del personaje.