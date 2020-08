¡Xbox One sale con todo! La lista de juegos gratis para los suscriptores de Xbox Live

Seguimos con los juegos gratis para agosto. Los suscriptores de Xbox Live, la plataforma de la consola Xbox One de Microsoft, dio a conocer todos los títulos que estarán disponibles a lo largo de este mes.

Los juegos gratis para Xbox Live with Gold no tiene ninguna obra AAA, pero hay cosas que sí valen la pena echar un par de partidas. Portal Knights es un título de rol de acción de supervivencia independiente desarrollado por Keen Games y publicado por 505 Games. Fue lanzado por primera vez en Steam el 25 de febrero de 2016.

Override: Mech City Brawl, por su parte, es un juego desarrollado por The Balance Inc y distribuido por Modus Games. El título salió al mercado en agosto de 2018 para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.

El Xbox Live Gold ofrece la red multijugador más avanzada. Consigue de 2 a 4 juegos gratis cada mes y ahorra hasta el 50-75% en Microsoft Store.

El Xbox Game Pass Ultimate, por su parte, incluye los beneficios del Xbox Live Gold con acceso ilimitado más de 100 juegos y títulos exclusivos el mismo día del lanzamiento.

A continuación compartimos todos los juegos gratis que estarán disponibles a lo largo de agosto y parte de septiembre.

Xbox One

Portal Knights (disponible entre el 1 y 31 de agosto)

Override: Mech City Brawl (disponible entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre)

Xbox 360 (compatibles con Xbox One)

MX Unleashed (disponible entre el 1 y 15 de agosto)

Red Faction II (disponible entre el 16 y 31 de agosto)

JUEGOS GRATIS | Steam

¿Con ganas de jugar algo distinto y sin costo alguno? Warframe es un juego gratis que podrás descargar de Steam y cuenta con una comunidad muy activa en los últimos meses. Conoce más de esta obra que tiene a millones encantados en PC.

Warframe es un juego gratis desarrollado por Digital Extremes. Su estilo es de acción online cooperativo, donde la acción está ambientada en un mundo de ciencia ficción en evolución.

“Únete a tus amigos en cruzadas ‘jugador contra enemigo’ a través del Sistema Solar y dominad el poder de los warframes”, reza la descripción del juego gratis