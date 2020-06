Juegos online: “Battlefield V” está con descuento especial del 50%

Acción total gracias a Steam, la plataforma de juegos online de Valve. La tienda virtual lanzó una nueva oferta especial de Battlefield V por tiempo limitado, el clásico juego de disparos de la Segunda Guerra Mundial.

El juego online está de oferta hasta el 9 de julio. El precio es de 99.50 soles, significando un ahorro del 50% (199 soles). Steam también ofrece el pack de inicio Premium, saliendo todo por 119 soles.

Hay que tener en cuenta que el juego online incluye el título básico de Battlefield y 37 objetos de recompensas de capítulo, publicados durante el primer año del título.

Conoce los requisitos mínimos y recomendados de Battlefield V: Year 2 Edition.

REQUISITOS MÍNIMOS

SO: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10

Procesador: AMD FX-8350/ Core i5 6600K

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB o AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2GB

DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

REQUISITOS RECOMENDADOS

SO: 64-bit Windows 10 a más actual

Procesador: AMD Ryzen 3 1300X/Intel Core i7 4790

Memoria: 12 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

JUEGOS ONLINE | Madden 21

Nada detiene a los títulos deportivos. Steam, la tienda de juegos online de Valve, anunció la preventa de Madden NFL 21. Los interesados recibirán distintos premios según la versión que compren a través de la plataforma.

El juego online estará disponible a partir del 28 de agosto y tendrá tres ediciones: estándar (199 soles), Deluxe Edition (269 soles) y MVP Edition (339 soles).

El juego online de la NFL también ofrece nuevos modos y características como Face of the Franchise: Rise to Fame (modo historia), Toma el control (dominar las carreras y libros de jugadas en directo) y X-Factor 2.0 (mejorar a los jugadores).