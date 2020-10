“Captain Tsubasa: Rise of New Champions” tiene el 40% de descuento y así podrás canjearlo en Steam

Los Supercampeones nunca pasarán de moda. La tienda de juegos online está ofreciendo Captain Tsubasa: Rise of New Champions con un descuento especial. Echa un vistazo a las promociones y los requisitos mínimos y recomendados para PC.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions tiene un 40% de descuento hasta el 16 de octubre, por lo que los usuarios de Steam pagarán 120 soles. La plataforma de juegos online ofrece, además, el Deluxe Edition con el 30% de descuento, es decir, a 196 soles.

El Character Pass, que añade nueve personajes de distintas nacionalidades para usarse en Captain Tsubasa: Rise of New Champions, no viene con descuento. Sale a un precio de 80 soles.

“Captain Tsubasa: Rise of New Champions es un juego de fútbol de recreativas novedoso para el género, pero con la acción trepidante y los tiros imposibles que hicieron famosa a la franquicia”, reza la sinopsis del juego online.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7

Procesador: Intel Core i5-650 | AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTS 450, 1 GB | AMD Radeon HD 6970, 2 GB

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 37 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

SO: Windows 10

Procesador: Intel Core i3-6100 | AMD Ryzen 3 1300X

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 37 GB de espacio disponible