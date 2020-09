¡Busca tu nave! El videojuego Ace Combat 7: Skies Unknown está de oferta en la tienda de juegos online Steam. El título desarrollado por Bandai Namco tiene un precio especial por tiempo limitado.

La versión básica y deluxe de Ace Combat 7: Skies Unknown tienen un descuento del 67%, por lo que pagarás en Steam 33.66 soles y 48.51 soles. Tienes hasta el 11 de septiembre para hacer la adquisición.

A estas ofertas del juego online se suma el Season Pass de Ace Combat 7, cuyo precio está al 50%, es decir, a tan solo 22.50 soles. Los demás DLC están a 16 soles.

“El proyecto Aces pretende revolucionar los cielos con esta adición a la serie, que ofrece una experiencia tan inmersiva que parecerá que piloteas un avión real. El tiempo y el entorno afectan al avión y a la interfaz, añadiendo un realismo extremo nunca visto en un juego de combates aéreos”, reza la descripción en Steam.

Ten en cuenta los requisitos de este juego online para descargarlo e instalarlo sin problemas en tu PC.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit OS required)

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit OS required) Procesador: Intel Core i3-7100

Intel Core i3-7100 Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 750Ti(2GB)

NVIDIA GeForce GTX 750Ti(2GB) DirectX: Versión 11

Versión 11 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

50 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: DirectX 11 sound card

Requisitos recomendados

SO: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit OS required)

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit OS required) Procesador: Intel Core i5-7500

Intel Core i5-7500 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) DirectX: Versión 11

Versión 11 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

50 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: DirectX 11

STEAM | Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege está con descuento y no puedes perder la oportunidad. El precio especial en la tienda de juegos online Steam está disponible por unos cuantos días, así que te dejamos el enlace y qué deberás hacer para no perder esta oportunidad.

La edición base de Rainbow Six Siege está con el 60% de descuento en la tienda de juegos online. Los interesados pagarán solo 23.99 soles.

Steam también ofrece otras tres versiones: Deluxe, Gold y Ultimate, cuyos precios oscilan entre 29.69 soles hasta los 116.99 soles. Todas las promociones están disponibles hasta el 10 de septiembre.