A veces menos y más, y eso es lo que ofrece Minit, un juego independiente desarrollado por JW Kitty Jukio Dom y editado por Devolver Digital. Este simpático juego en blanco y negro está de oferta en la tienda de juegos online Steam, por lo que te dejamos todos los datos necesarios para su descarga.

La plataforma de juegos online ofrece Minit con el 60% de descuento hasta el 23 de octubre, por lo que los usuarios pagarán 11.18 soles. Steam también trae de oferta los paquetes The Black & White Indie Games Bundle por 114.86 soles (24% de descuento) y la precompra de The Terri, Dose, Kitty and JW Collection por 57.51 soles (57% de descuento).

Minit es una peculiar aventura que se juega en dosis de sesenta segundos. “Sal de la comodidad de tu hogar para ayudar a gente inusual, descubrir incontables secretos y superar a peligrosos enemigos, todo ello con la esperanza de acabar con una desafortunada maldición que hace que cada día termine en un minuto”, reza la descripción en la tienda de juegos online.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 x86/x64

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 x86/x64 Procesador: Intel Pentium D 830 (2* 3000) o equivalente / AMD Athlon 64 4000+ (2600) o equivalente

Intel Pentium D 830 (2* 3000) o equivalente / AMD Athlon 64 4000+ (2600) o equivalente Memoria: 1 GB de RAM

1 GB de RAM Gráficos: GeForce 7600 GS (256 MB) / Radeon HD 2400 PRO (256 MB)

GeForce 7600 GS (256 MB) / Radeon HD 2400 PRO (256 MB) Almacenamiento: 200 MB de espacio disponible