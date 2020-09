Una oportunidad única para los fanáticos de South Park. El título “The Stick of Truth” está disponible en la tienda de juegos online Steam con el 75% de descuento. Conoce los requisitos mínimos y recomendados de esta popular entrega.

South Park: The Stick of Truth está a la venta en la plataforma de juegos online de Valve por 22.49 soles hasta el 21 de septiembre. También puedes comprar el paquete que incluye “The Fractured but Whole” por 53.98 soles (78% de descuento sobre el precio original).

“De entre los mortíferos campos de batalla del patio de recreo de cuarto curso, un joven héroe se alzará, destinado a ser el salvador de South Park. De los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, llega una épica aventura para llegar a ser... divertida”, reza la sinopsis en Steam.

Recuerda que la descarga de este juego online requiere de una cuenta en Steam. Luego de crearla, ingresa una cuenta bancaria y procede con la adquisición del juego. Este se guardará en la biblioteca de tu cuenta.

Ten en cuenta la siguiente información técnica para que puedas hacer la descarga e instalación de South Park: The Stick of Truth sin problemas en tu computadora.

Requisitos mínimos

SO: WindowsXP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 (32/64bit)

Requisitos recomendados

SO: Windows 7

