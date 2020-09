¿Aburrido de la vida cotidiana? The Sims 4 es una excelente salida mientras dure la pandemia y, por unos cuántos días, puedes comprarlo a tan solo el 25% de su valor original en Steam, la tienda de juegos online de Valve.

Steam está ofreciendo hasta el 13 de septiembre The Sims 4 por un valor de 34.75 soles, es decir, con el 75% de descuento. Por si eso fuera poco, las versiones Digital Deluxe y Deluxe + Cats & Dogs Bundle también cuentan con el mismo porcentaje de descuento.

Si eres de los que gustan del material extra de The Sims 4, la tienda de juegos online Steam ofrece a mitad de precio unos 37 DLC, entre los que figuran Días de Universidad, Vida Isleña, City Living, Get Famous, etc.

“Disfruta del poder de crear y controlar a personas en un mundo virtual donde no hay reglas. ¡Ejerce tu poder con total libertad, diviértete y juega a la vida!”, reza la descripción del juego online en Steam.

Ten en cuenta los siguientes aspectos técnicos para jugar The Sims 4 sin problemas en tu PC, luego de hacer la descarga a través del instalador de Steam. Recuerda haber creado una cuenta en la plataforma para iniciar la instalación del juego online.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 (64 Bit)

Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 (64 Bit) Procesador: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ o equivalente

1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ o equivalente Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: 128 MB de Video RAM y soporte para Pixel Shader 3.0. Video Cards: NVIDIA GeForce 6600 o mejores, ATI Radeon X1300 o mejores, Intel GMA X4500 o mejores

128 MB de Video RAM y soporte para Pixel Shader 3.0. Video Cards: NVIDIA GeForce 6600 o mejores, ATI Radeon X1300 o mejores, Intel GMA X4500 o mejores DirectX: Versión 9.0

Versión 9.0 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 17 GB de espacio disponible

STEAM | Black Desert Online

El juego online Black Desert Remastered está disponible en Steam con un precio especial por tiempo. Conoce sus exigencias técnicas para descargarlo en PC y el precio de este título de rol y aventura.

El juego online en cuestión fue desarrollado por Pearl Abyss y editado por RedFox Games. “Cuenta con impresionantes gráficos última generación. Experimenta un combate dinámico y lleno de acción, cazando monstruos, eliminando jefes y derrotando a tus enemigos para llegar a la cima de este mundo”, reza la descripción en Steam.

El precio del juego online tiene un 70% de descuento hasta el 16 de septiembre, por lo que pagarás un total de 5.10 soles. Hay varias presentaciones, siendo la más cara de todas el Gold Package por 132.60 soles (70% de descuento).