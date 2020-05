Juegos online: Detroit, Beyond y Heavy Rain estarán disponibles en Steam el 18 de junio

La desarrolladora Quantic Dream confirmó el lanzamiento de tres títulos para la plataforma de juegos online Steam. Se tratan de Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human.

Casi un año después de haber salido en exclusiva para Epic Games Store, los tres juegos online llegarán el próximo 18 de junio a la tienda virtual de videojuegos de Valve.

Las fichas de los juegos online ya están habilitadas en Steam. Cada entrega cuenta con su propia demo que podrás descargar desde el catálogo de la plataforma.

Entonces, ¿cómo tener Steam en tu computadora? Lo primero que tendrás que hacer es descargar Steam desde la página oficinal. Ingresa a este enlace y da clic en el botón verde “Install Steam”. Para concluir el proceso, tendrás que crear un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma de juegos online.

BEYOND: TWO SOULS

SO: Windows 7 or later (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-4430 @ 3.0 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 660 con 2GB VRAM o AMD Radeon HD 7870 con 2GB VRAM

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 49 GB de espacio disponible

Detroit: Become human

SO: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz o AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz or AMD FX-8350 @ 4.2GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 780 o AMD HD 7950 con 3GB VRAM minimum (Support of Vulkan 1.1)

Heavy Rain