Close to the Sun, un juego de Storm in a Teacup, ya puede ser adquirido en la plataforma Steam. La oferta resulta interesante por tratarse de un lanzamiento que fue exclusivo para la tienda de juegos online de Epic Games.

Close to the Sun, disponible para PS4, Xbox One Nintendo Switch y PC, es un videojuego de aventuras de terror en primera persona desarrollado por el productor italiano de videojuegos Storm in a Teacup y publicado por la compañía británica Wired Productions. Fue lanzado el 2 de mayo de 2019.

Para descargar Close to the Sun, deberás descargar Steam en tu computadora. El proceso es fácil y gratuito. Primero deberás acudir a la página oficial de Steam y hacer clic en “Descargar”. Acabado el proceso, tendrás que crear una cuenta para acceder al catálogo de videojuegos.

El videojuego tiene dos presentaciones en Steam: una versión regular de 27 soles (precio especial hasta el 12 de mayo) y la versión Deluxe de 40 soles.

Requisitos mínimos

OS: Windows 10

Procesador: Core i5 / AMD FX 2.4Ghz

Memoria: 8 GB RAM GB RAM

Gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 760 o AMD Radeon™ R7 260x con 3GB Video RAM

DirectX: Version 11

Peso: 50 GB

Tarjeta de sonido: DirectX Compatible

STEAM | Ganando popularidad

Steam es una de las pocas empresas que se encuentran triunfando en esta época. Debido al brote de coronavirus en diferentes países del mundo, la cuarentena es una de las medidas que diversos mandatarios han tomado para que el virus no sea propagado entre sus habitantes. Por ello, miles de personas se encuentran en sus hogares disfrutando los mejores títulos en plataformas de videojuegos.

El día de hoy, Steam ha logrado superar su anterior récord de 23 millones de usuarios en simultáneo en la plataforma. Eso sí, esto se debe a que cuenta con 10 juegos que se encuentran en el TOP de los más jugados en la actualidad. Entre ellos está CS:GO, Dota 2 y PUBG.

Asimismo, títulos como GTA V, Rainbow Six Siege y Football Manager 2020 también cuentan con un alto índice de usuarios en línea. Los analistas mencionaron que esto posiblemente siga creciendo en continentes como Europa, puesto que la cuarentena durará unos días más.