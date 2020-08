“Hyper Scape” está disponible gratis para PlayStation 4, Xbox One y PC

¡Horas de diversión asegurada! El juego online Hyper Scape, el Battle Royale de Ubisoft, ya está disponible para Xbox One, PlayStation 4 (PS4) y PC. Conoce todos los detalles de esta proyecto que tan solo tuvo un mes de fase beta.

Hyper Scape es un shooter en primera persona ambientado en un mundo virtual y futurista. Un total de 100 jugadores podrán competir hasta el final, donde tendremos a un solo ganador.

La primera temporada del juego online Hyper Scape tiene por título “El primer principio”. La trama se cuenta a través de las ‘Esquirlas de Memoria’, unos objetos que saldrán semanalmente y que los jugadores deben hallar para descubrir más información sobre los personajes y los acontecimientos.

A esto se suma una nueva arma, la Dragnofly, y un nuevo hackeo, Imán. La lista total del juego online sube a 11 armas y 11 hackeos. También se añadirán más modos adicionales por tiempo limitado, además de la Carrera por la Corona (solo o en escuadrón).

Otro anuncio importante de Hyper Scape es su extensión Crowncast en Twitch, que permite a los observadores intervenir en el desarrollo de la partida.

Recuerda que la primera temporada tendrá un Battle Pass, con una vía gratuita y otra de pago, con 100 niveles de objetos cosméticos exclusivos. ¡A salir con todo en Hyper Scape!

UBISOFT | FAR CRY 6

La tienda online de PlayStation dio a conocer el desarrollo de Far Cry 6, el nuevo juego de Ubisoft. Una ficha dedicada al título explicaba varios detalles de la jugabilidad y el argumento de la próxima obra de Ubisoft, aunque solo se trataba de un error de la página.

“Bienvenidos a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo. Como dictador de Yara, Antón Castillo intenta restaurar la gloria de su nación cueste lo que cueste, con su hijo, Diego, siguiendo sus sangrientos pasos. Su opresión despiadada ha iniciado una revolución.”, se lee en la descripción del juego.

El protagonista del siguiente Far Cry será Dani Rojas, quien ahora es un guerrillero que lucha contra las tropas de Anton en el “el terreno más grande de Far Cry hasta la fecha”. Por lo pronto, se sabe que el título se lanzará en PS4, Xbox One y PC.