La saga “Hitman” está de promoción en Steam

La plataforma de juegos online Steam está ofreciendo por tiempo limitado un descuento considerable en la saga Hitman. Ahorra hasta el 80% en todos los títulos del letal Agente 47.

La tienda de juegos online está ofreciendo Hitman - Game of the Year Edition a 38 soles, significando un ahorro del 84% (precio original: 237 soles). El pack incluye los seis episodios del videojuego original, así como la campaña Patient Zero, Goty Outfit Bundle y el Episodio Bonus.

También los usuarios de Steam podrán acceder a Hitman 2 - Gold Edition con el 70% de descuento, por lo que el precio final es de 68 soles. El pack de Hitman 2 incluye los DLC (Santa Fortuna, Hawke’s Bay, Mumbai, Miami, etc.) y la Expansion Pass.

Otros títulos como Hitman Absolution y Hitman Contracts están con descuento especial, por los que podrás pagar 12.99 y 4.80 soles, respectivamente.

JUEGOS ONLINE | Tomb Raider

La plataforma de juegos online Steam está ofreciendo Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition con el 82% de descuento por tiempo limitado. No pierdas la oportunidad para disfrutar de este exitoso juego en la crítica.

La tienda de juegos online ofrece el título de aventura desarrollado por Eidos-Montreal y Crystal Dynamics a 52.37 soles, una cifra considerablemente menos a los 293 soles del pack.

El pack de Steam contiene elementos: el videojuego Shadow of the Tomb Raider y los DLC Croft Edition Extras, Deluxe Edition Extras y Definitive Upgrade.