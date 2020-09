¡No pierdas la oportunidad! Los seguidores de Resident Evil pueden adquirir en la tienda de juegos online Steam varios títulos con un descuento especial por tiempo limitado. Te contamos cuáles son las principales ofertas.

Los remakes Resident Evil 2 y Resident Evil 3 están a mitad de precio en la plataforma de juegos online de Valve. La segunda entrega puede ser tuyo por 65 soles mientras la tercera sale por 115 soles.

También puedes optar por Raccon City Edition, en la que podrás tener ambos títulos de Resident Evil por 163 soles, es decir, con el 44% de descuento sobre el precio original.

La tienda de juegos online cuenta con el primer Resident Evil con descuento especial con el 75% de descuento, es decir, 16.39 soles. Casi un regalo para los aficionados de la franquicia de zombis.

Cabe añadir que Steam ofrece a la vez los DLC con el 60% de descuento, especialmente para la séptima entrega de Resident Evil, el cual está a la venta por 78.27 soles (68% de descuento).

Las promociones de Resident Evil en Steam estarán disponibles hasta mañana, por lo que deberás aprovechar la oportunidad.

Resident Evil llega a Netflix

Pocos fans realmente entienden el hilo argumental de Resident Evil. Recordemos que el último juego que llegará a PS5 y Xbox Series X ahora introducirá criaturas de la mitología nórdica y aparentemente vampiros.

Pese a esto, los fans siguen cada producto de Capcom y pronto disfrutarán de una serie en la plataforma en Netflix. ¿Se parecerá a las películas? ¿Cuál será el argumento? Muchas preguntas se han compartido tras la publicación de esta fotografía.

Pues Netflix no solo contará con The Witcher, ahora va por una adaptación de Resident Evil. The Hollywood Reporter compartió los primeros detalles de la producción en una entrada de su web.