Wolfenstein es una franquicia clásica de shooters ambientados en la Segunda Guerra Mundial. La plataforma de juegos online Steam está ofreciendo a un super precio las entregas más recientes de la saga.

La oferta destacada por la tienda virtual de juegos online es Wolfenstein Alt History Collection, que consiste en cuatro títulos a 99 soles, significando un ahorro del 72%. El pack incluye los títulos Wolfestein: The Old Blood, Wolfestein II: The New Colossus, Wolfestein: Youngblood y Wolfestein: The New Order.

Si cuentas con lentes de realidad virtual, Steam también ofrece con descuento Wolfestein: Cyberpilot a 24 soles, ahorrando 60% sobre el precio original en la tienda de juegos online.

Ahora, como recordar es volver a vivir, los juegos clásicos de Wolfenstein 3D están disponibles con 70% de descuento. El Wolf Pack incluye el clásico primer juego junto a Spear of Destiny y Return to Castle Wolfenstein.

JUEGOS ONLINE | Dragon Ball

Los fanáticos de Dragon Ball tendrán hasta un 75% de descuento en los juegos más populares de la franquicia de Akira Toriyama. Echa una vistazo a todo el material que ofrece Steam por tiempo limitado.

Dragon Ball FighterZ, el juego de peleas más popular de Dragon Ball, tiene una rebaja de 199 soles a tan solo 49.75. Si lo tuyo es el actual juego de cartas Dragon Ball Heroes, puedes comprarlo a 59.70 soles (70% de descuento).

Dragon Ball Z: Kakarot, el RPG más reciente de la franquicia Dragon Ball, está disponible con un descuento del 40%. Tan solo pagarás 120 soles para hacerte con este juego que ha encantado a la comunidad de fans.