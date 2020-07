Steam ofrece los juegos más recientes de “Metal Gear” con 75% de descuento

La franquicia Metal Gear está con descuento especial en la tienda de juegos online Steam. Las dos últimas entregas de la saga de Hideo Kojima pueden ser tuyas con descuentos de hasta el 75%.

Metal Gear Solid V: The Phatom Pain está disponible a 11.97 soles. Según la descripción de la plataforma de juegos online, el título “marca la entrada de la franquicia en una nueva era gracias a la innovadora tecnología de Fox Engine y ofrece a los jugadores una experiencia de juego de máximo nivel y libertad táctica”.

Metal Gear Soliv V: Ground Zeroes también está con descuento y puede ser tuyo por 12.47 soles. La trama consiste en la infiltración de una base militar cubana en la que deberás rescatar a varios prisioneros.

Otro juego online de la saga con descuento es Metal Gear Rising: Revengeance. El jugador asume el control de Raiden, el protagonista de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y personaje secundario de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

JUEGOS ONLINE | Wolfenstein

Wolfenstein es una franquicia clásica de shooters ambientados en la Segunda Guerra Mundial. La plataforma de juegos online Steam está ofreciendo a un super precio las entregas más recientes de la saga.

La oferta destacada por la tienda virtual de juegos online es Wolfenstein Alt History Collection, que consiste en cuatro títulos a 99 soles, significando un ahorro del 72%. El pack incluye los títulos Wolfestein: The Old Blood, Wolfestein II: The New Colossus, Wolfestein: Youngblood y Wolfestein: The New Order.

Si cuentas con lentes de realidad virtual, Steam también ofrece con descuento Wolfestein: Cyberpilot a 24 soles, ahorrando 60% sobre el precio original en la tienda de juegos online.