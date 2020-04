No es necesario descargar títulos como League of Legend, Dota 2 o CS: GO para compartir tiempo con amigos en esta cuarentena. En Internet encontramos algunos juegos online que no requieren mucho procesador de nuestro ordenador o simplemente podemos jugar en Android.

Si deseas pasar momentos divertidos pero no cuentas con una pc o un móvil muy potente puedes probar jugar Pinturillo 2. Se trata del típico juego de dibujar y tus amigos tendrán que adivinar cuál es el objeto o acción. Puedes ingresar al siguiente enlace para abrir una sala e invitar a tu familia, amigos o compañeros del trabajo.

Por otro lado, si lo tuyo son los juegos de móviles online. Podrás crear salas en Ludo Club, una de las apps más descargadas en esta cuarentena que está disponible en Android y iOS. De la misma forma que Pinturillo 2, tendrás que crear una sala para invitar a quien desees.

Finalmente, si deseas jugar algo mucho más retro te recomendamos el popular tutifruti, pero no el de papel y lápiz sino el juego online. Si ingresas a la siguiente enlace podrás probar “Basta!”. Tú podrás poner las reglas que desees y competir desde casa.