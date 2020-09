“Mass Effect: Andromeda” está con descuento especial y estos son sus requisitos para PC

Mass Effect: Andromeda está con descuento del 60% en la tienda de juegos online Steam. Conoce todo sobre este título desarrollado por BioWare que te llevará más allá de la Vía Láctea.

La versión que está con descuento en Steam es Mass Effect: Andrómeda Deluxe Edition, por el cual pagarás un monto final de 39.60 soles, es decir, el 40% del precio original.

La promoción en la tienda de juegos online de Valve es por tiempo limitado. Los interesados podrás hacer la adquisición hasta el 13 de septiembre.

Si cuentas con algo más de dinero, Steam ofrece el Inquisition - Andromeda Bundle a 69.10 soles (71% de descuento sobre el precio original).

“Mass Effect: Andromeda te lleva a la galaxia de Andrómeda, más allá de la Vía Láctea. Allí, encabezarás la lucha por un nuevo hogar en territorio hostil como pionero o pionera, liderando un grupo de exploradores con instrucción militar”, reza la descripción en Steam.

La Deluxe Edition contiene además la armadura de explorador, de carroñero, aspecto para Nomad (3), mascota pujak y más elementos para una mejor experiencia.

A continuación compartimos los requisitos mínimos y recomendados de este juego según los datos de Steam.

MÍNIMO:

SO: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10

64-bit Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 Procesador: Intel Core i5 3570 o AMD FX-6350

Intel Core i5 3570 o AMD FX-6350 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 55 GB de espacio disponible

RECOMENDADO:

SO: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10

64-bit Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 Procesador: Intel Core i7-4790 o AMD FX-8350

Intel Core i7-4790 o AMD FX-8350 Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 55 GB de espacio disponible

AMONG US EN STEAM

El juego Among Us, desarrollado por Innersloth, se ha vuelto muy popular en las últimas semanas, a pesar de que tiene un buen tiempo en el mercado desde 2018. Se trata de un juego online colaborativo en el que entre 4 y 10 personas pueden jugar en simultáneo en el espacio.

Among Us puede ser comprado en Steam para PC a 11.50 soles. Para esto, solo deberás crear una cuenta en la plataforma de juegos online de Valve, descargar el instalador de Steam y luego proceder con la compra de Among Us.

Además del contenido original, Among Us ofrece varios kits a través de Steam, todos ellos a 7.50 soles. Algunos de los más populares son Bedcrab Pet Bundle, Polus Skins, Mini Crewmate Bundle, entre otros.