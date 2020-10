Una promoción especial para los amantes de los autos. Las franquicias Need for Speed y Burnout Paradise vienen con descuento en la tienda de juegos online. Los descuentos alcanzan hasta el 75% por tiempo limitado.

Empecemos por los títulos de Need For Speed. Los Deluxe Edition de Need For Speed, NFS Heat y NFS Payback tienen descuentos de 67%, 60% y 67%, respectivamente. Siguiendo el mismo orden, los precios vienen a ser de 24.40 soles, 95.60 soles y 32.67 soles.

Need for Speed Rivals - Complete Edition y Need For Speed Most Wanted también están con descuento, ambos con 75%, por lo que los usuarios de la plataforma de juegos online pagarán 17.25 soles.

NFS Undercover y las dos entregas de NFS Shift, por su parte tienen 50% y 75% de descuento, respectivamente. Los precios oscilan entre 13.97 soles y 17.48 soles en la plataforma de juegos online de Valve.

En el caso de Burnout Paradise tenemos la versión Remastered con el 75% de descuento, por lo que el precio es de solo 17.25 soles.

Si te animas por comprar el paquete completo, tendrás un descuento del 70%, pagando simplemente 183.96 soles.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

STEAM | Assassin’s Creed

La oportunidad perfecta para jugar la saga Assassin’s Creed en tu computadora. La tienda de juegos online ofrece descuentos de hasta el 80%, por lo que echa un vistazo a todo el contenido disponible por esta semana.

La plataforma de juegos online ofrece, por ejemplo, Assassin’s Creed Origins con el 80% de descuento hasta el 20 de octubre, por lo que pagarás 35.99 soles. Hasta la misma fecha también podrás adquirir Assassin’s Creed Odyssey con el 70% de descuento, lo que viene a ser 53.99 soles.

Assassin’s Creed Syndicate y Assassin’s Creed Liberation tienen el 75% de descuento, por lo que los usuarios de la tienda de juegos online pagarán 22.49 soles y 9.99 soles, respectivamente. Assassin’s Creed Unity viene con el 85% de descuento, lo que viene a ser un precio de 13.49 soles.