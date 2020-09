Tom Clancy’s Rainbow Six Siege está con descuento y no puedes perder la oportunidad. El precio especial en la tienda de juegos online Steam está disponible por unos cuantos días, así que te dejamos el enlace y qué deberás hacer para no perder esta oportunidad.

La edición base de Rainbow Six Siege está con el 60% de descuento en la tienda de juegos online. Los interesados pagarán solo 23.99 soles.

Steam también ofrece otras tres versiones: Deluxe, Gold y Ultimate, cuyos precios oscilan entre 29.69 soles hasta los 116.99 soles. Todas las promociones están disponibles hasta el 10 de septiembre.

“Enfréntate a un combate intenso de rango cercano altamente letal, con decisiones tácticas, juego en equipo y una acción explosiva en todo momento. Vive un nuevo estilo de tiroteos y estrategia nacida en el seno del rico legado de los anteriores juegos Tom Clancy’s Rainbow Six”, reza la descripción en Steam.

Para que no tengas problemas con tu PC, compartimos los datos relacionados con las exigencias técnicas del juego online Rainbow Six Siege.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

Procesador: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz

Memoria: 6 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 460 o AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 con 1GB de VRAM)

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 61 GB de espacio disponible

61 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: DirectX 9.0c

Requisitos recomendados

SO: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

Procesador: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or better o AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz o mejores

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 670 (o GTX 760 / GTX 960) o AMD Radeon HD 7970 (o R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 61 GB de espacio disponible

61 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: DirectX 9.0c