El dragon más querido de PlayStation está de regreso en la tienda de juegos online Steam. La versión remasterizada de Spyro está de oferta por tiempo limitado y podrás descargarlo siguiendo estos pasos.

Spyro Reignited Trilogy es una colección compuesta por los tres juegos originales: Spyro the Dragon, Ripto’s Rage! y Year of the Dragon. El juego online está con el 50% de descuento, por lo que podrás conseguirlo a tan solo 74.50 soles hasta el 28 de septiembre.

También puedes adquirir Spyro Reignited Trilogy y Crash Bandicoot N. Sane Trilogy en un paquete con el 31% de descuento, por lo que pagarás 205 soles. Esta oferta es de tiempo limitado, así que no pierdas la oportunidad de hacerte con estas remasterizaciones que han encantado a la crítica y a la comunidad gamer.

“Explora los amplios reinos, vuelve a encontrarte con sus arrolladores personajes y revive la aventura con todo el esplendor de una remasterización. Porque, cuando hay un reino que necesita ayuda, solo hay un dragón al que se puede recurrir”, reza la sinopsis del juego online en Steam.

Ten en cuenta los siguientes requisitos para que puedas descargar el juego online sin problemas. Recuerda crear una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder con la adquisición del título con una tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300 Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2 GB) DirectX: Versión 9.0

Versión 9.0 Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible

40 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: DirectX

Requisitos recomendados

SO: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel Core i5-2500K | AMD FX-8350

Intel Core i5-2500K | AMD FX-8350 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) | AMD Radeon RX 480

NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) | AMD Radeon RX 480 DirectX: Versión 9.0

Versión 9.0 Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible

40 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: DirectX