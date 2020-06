¿Amante de la lectura? Steam, la plataforma de juegos online de Valve, lanzó temporalmente un pack llamado “Juegos para lectores”.

El paquete de juegos online está compuesto por cinco títulos: 80 Days, Heaven’s Vault, Hypnospace Outlaw, Neo Cab y Sunless Skies.

“Piérdete en estos galardonados juegos narrativos que se regocijan en la palabra escrita”, reza la descripción en Steam.

La plataforma de juegos online pone en oferta todos estos títulos a 103.82 soles, suponiendo un ahorro del 49%.

DAYS 80

En 1872, Phileas Fogg ha apostado que puede circunnavegar el mundo en solo 80 días. Viaje en dirigible, submarino, camello mecánico, tren de vapor y más. Compite con otros jugadores y un reloj que nunca se detiene en este destacado por la revista TIME en 2014.

Heaven’s Vault

Un arqueólogo descubre una historia perdida en una antigua nebulosa espacial. Galardonado juego de aventura narrativa con rompecabezas de lenguaje jeroglífico y son los mismos creadores de 80 Days.

Hypnospace Outlaw

El juego es un simulador de Internet de los años 90 en el que recorrerás una amplia variedad de sitios web extraños y maravillosos de Hypnospace para cazar a los malhechores, al mismo tiempo vigilarás tu bandeja de entrada, evita virus y adware, y descarga una gran cantidad de aplicaciones que pueden o no sé útil.

Neo Cab

Juega como Lina, la última conductora humana que busca a su amiga desaparecida en las calles de neón de Los Ojos. En esta historia interactiva, te toparás con pasajeros únicos durante sus turnos nocturnos, cada uno con sus propias pistas y secretos, si puede hacer que compartan.

Sunless Skies

Navega por las estrellas en una busca de una reina y asesinar el Sol. Sunless Skies es un juego de rol de horror gótico con un enfoque en la exploración y la narración exquisita.

STEAM | Madden 21

Nada detiene a los títulos deportivos. Steam, la tienda de juegos online de Valve, anunció la preventa de Madden NFL 21. Los interesados recibirán distintos premios según la versión que compren a través de la plataforma.

El juego online estará disponible a partir del 28 de agosto y tendrá tres ediciones: estándar (199 soles), Deluxe Edition (269 soles) y MVP Edition (339 soles).

El juego online de la NFL también ofrece nuevos modos y características como Face of the Franchise: Rise to Fame (modo historia), Toma el control (dominar las carreras y libros de jugadas en directo) y X-Factor 2.0 (mejorar a los jugadores).