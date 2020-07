Steam ofrece descuento especial de “Just Cause 3” por tiempo limitado

La tienda de juegos online Steam está ofreciendo toda la acción de Just Cause 3 en tu PC con un descuento especial de 85%. No pierdas la oportunidad, porque será por tiempo limitado.

Además del título original de Avalanche Studios, la plataforma de juegos online está vendiendo dos packs especiales con contenido exclusivo y las dos entregas anteriores de la saga.

“La república de Medici, en el Mediterráneo, se encuentra oprimida por el tiránico régimen del general Di Ravello, un dictador con una insaciable sed de poder. Tú eres Rico Rodriguez y tu misión consiste en derrocar al general sea como sea. Tienes a tu disposición más de 1000 km2 de tierra, mar y aire que puedes surcar libremente, además de un enorme arsenal de armas, artefactos y vehículos; todo ello para sembrar el caos de la forma más original y explosiva que puedas imaginar”, reza la sinopsis.

Just Cause 3 está a la venta en la tienda de juegos online por 9.60 soles. Si quieres el pack Just Cause 3 XXL Edition, tendrás que desembolsar 11.84 soles. Por último, el paquete completo de toda la saga sale por 171.79 soles. Los precios especiales estarán disponibles hasta el 7 de agosto.

Aquí te compartimos los requisitos mínimos y recomendados para que no tengas problemas con la ejecución del juego en tu PC.

Requisitos mínimos

SO: Vista SP2 / Windows 7.1 SP1 / Windows 8.1 (64-bit)

Procesador: Intel Core i5-2500k, 3.3GHz / AMD Phenom II X6 1075T 3GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB)

Almacenamiento: 54 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

SO: Vista SP2 / Windows 7.1 SP1 / Windows 8.1 (64-bit)

Requisitos recomendados

SO: Vista SP2 / Windows 7.1 SP1 / Windows 8.1 (64-bit)

Procesador: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz / AMD FX-8350, 4.0 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) / AMD R9 290 (4GB)

NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) / AMD R9 290 (4GB) Almacenamiento: 54 GB de espacio disponible