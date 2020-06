Juegos online: Steam ofrece descuentos especiales en “Florence” y “Megaquarium” por tiempo limitado

La plataforma de juegos online Steam lanzó dos nuevas ofertas del día por tiempo limitado. Hablamos de Florence y Megaquarium, ambos con excelentes críticas por parte de los usuarios de Valve.

“A los 25 años, Florence Yeoh siente que está en un callejón sin salida. Su vida es una rutina constante de trabajo, horas de sueño y períodos excesivos en las redes sociales. Pero un día conoce a un violonchelista llamado Krish que le da la vuelta totalmente a su perspectiva del mundo”, reza la descripción de Florence.

El precio en el catálogo de juegos online es 9.45 soles, significando un ahorro del 30%. La oferta especial está disponible por 48 horas.

FLORENCE | Requisitos mínimos

SO: Windows 7, 64-bit

Procesador: 2.8GHz CPU Quad Core

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Geforce GTX 860 or equivalent

DirectX: Versión 10

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX Compatible

Megaquarium es un juego de gestión y construcción de parques de atracciones con tintes acuáticos. Diseña las exhibiciones, cuida de tus peces, gestiona a tu personal y mantén felices a tus visitantes.

La oferta en Steam será hasta el 18 de junio. Puedes comprarlo a 22.50 soles (50% de ahorro).

MEGAQUARIUM | Requisitos mínimos

SO: Windows 7 64 bit

Procesador: Intel Core i5-4690 or AMD Ryzen 7 2700U

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 7770

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

STEAM | Ofertas de EA

La plataforma de juegos online Steam lanzó una oferta especial llamada “The Best of EA”, en la que podrás accedar a los títulos de la desarrolladora Electronic Arts con descuentos especiales.

El juego online más destacado de esta nueva sección de Steam es Command & Conquer Remastered Collection. Este incluye las 3 expansiones, modo multijugador renovado, interfaz de usuario modernizada, editor de mapas, galería de imágenes extra y más de 7 horas de música remasterizada.

También cabe destacar la saga Need for Speed. La plataforma de juegos online ofrece las versiones Deluxe Edition, NFS Heat y Rivals Complete Edition. Todos estos títulos tienen más del 50% de descuento.