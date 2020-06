Juegos online: Steam ofrece Dragon Quest Rival solo en Japón

La desarrolladora Square Enix anunció el lanzamiento de Dragon Quest Rivals para la plataforma de juegos online Steam, pero solo estará disponible para Japón.

Dragon Quest Rivals se puede jugar actualmente en los dispositivos móviles de Japón y Nintendo Switch. Además, el juego online también llegó a PC a través de Yahoo! Games y ahora Steam hace lo suyo, pero de manera limitada.

Rivals es un juego de cartas basado en el universo de Dragon Quest, y ofrece diferentes modos, desde partidas clasificatorias hasta la posibilidad de formar parte de Guilds.

Square Enix no se ha pronunciado sobre el futuro lanzamiento del juego online para Occidente. No habrá más que esperar.

STEAM | Juegos de EA

La plataforma de juegos online Steam lanzó una oferta especial llamada “The Best of EA”, en la que podrás accedar a los títulos de la desarrolladora Electronic Arts con descuentos especiales.

El juego online más destacado de esta nueva sección de Steam es Command & Conquer Remastered Collection. Este incluye las 3 expansiones, modo multijugador renovado, interfaz de usuario modernizada, editor de mapas, galería de imágenes extra y más de 7 horas de música remasterizada.

También cabe destacar la saga Need for Speed. La plataforma de juegos online ofrece las versiones Deluxe Edition, NFS Heat y Rivals Complete Edition. Todos estos títulos tienen más del 50% de descuento.