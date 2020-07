La tienda de juegos online Steam está ofreciendo varios descuentos en las franquicias más populares de la industria. Por suerte, si aún no juegas Far Cry 5, no pierdas esta oportunidad.

La plataforma de juegos online viene ofreciendo hasta cuatro ofertas especiales relacionadas con Far Cry 5, el juego de acción desarrollado por Ubisoft Montreal.

La versión más accesible es la estándar a 44.99 soles, suponiendo un ahorro de 75% sobre el precio original. La tienda de juegos online también ofrece la Gold Edition a 64.99 soles (-75%).

También podrás contar con Far Cry 5 más el Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle por 89.99, cuyo precio original es de 299 soles. Por último, podrás adquirir el mismo paquete, pero con la Gold Edition por 104.99 soles.

El descuento de Steam, la plataforma de juegos online de Valve, también se extiende a los DLC Lost on Mars, Hours of Darkness, Season Pass, Deluxe Pack y Dead Living Zombies.

STEAM | Final Fantasy

Disfruta de la mayoría de entregas de Final Fantasy con el 50% de descuento en el catálogo de la tienda de juegos online Steam. Ten en cuenta que la oferta es por tiempo limitado.

A partir de Final Fantasy III, los jugadores podrán comprar casi todos los títulos de esta queria franquicia para PC. La plataforma de juegos online está comercializando cada entrega en un precio que oscila entre los 25 y 55 soles.

La oferta también incluye World of Final Fantasy, en el que los jugadores hacen “un viaje mágico con los hermanos Reynn y Lann mientras exploran las vastas tierras de Grymoire para redescubrir su pasado y salvar el futuro. Siempre con un maravilloso estilo visual, deberás capturar, personalizar y hacer evolucionar a monstruos emblemáticos para luego apilarlos estratégicamente en torres”.