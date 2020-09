Steam ofrece “Ori and the Will of the Wisps” con el 25% de descuento y estos son sus requisitos para PC

Ori and the Will of the Wisps no es un título cualquiera. La obra desarrollada por Moon Studios fue una de las candidatas a los mejores videojuegos del año y hoy puede ser tuya a través de la tienda de juegos online Steam.

La plataforma de Valve está ofreciendo Ori and the Will of the Wisps con el 25% de descuento por 24 horas (hasta mañana, 18 de septiembre). Del precio original de 53 soles, pagarás tan solo 39.75 soles por el juego online para PC.

“La historia es fantástica y el mundo es impresionante”, “el acto final te llegará al corazón y te hará sentir mucha alegría de vivir” y “Sensacional y extraordinario” son algunas de las críticas que la prensa especializada ha dedicado a Ori and the Will of the Wisps.

“No es la primera vez que el pequeño Ori se enfrenta al peligro, pero cuando un vuelo desafortunado ponga en riesgo a la buhita Ku, va a hacer falta algo más que valor para volver a reunir a una familia, sanar una tierra asolada y descubrir el verdadero destino de Ori”, reza la sinopsis en la tienda de juegos online Steam.

Para que no tengas ningún problema con la instalación en tu computadora, repasamos los requisitos de este título.

Requisitos mínimos

SO: Windows 10 Version 18362.0 o mejor

Windows 10 Version 18362.0 o mejor Procesador: AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460

AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GTX 950 | AMD R7 370

Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

SO: Windows 10 Version 18362.0 o mejor

Windows 10 Version 18362.0 o mejor Procesador: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake

AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GTX 970 | AMD RX 570

Nvidia GTX 970 | AMD RX 570 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible