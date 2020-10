Ori and the Will of the Wisps, uno de los juegos más destacados de la desarrolladora Moon Studios Gmbh y editado por Xbox Game, tiene un descuento especial en la tienda de juegos online Steam.

Ori and the Will of the Wisps puede ser tuyo en la plataforma de juegos online de Valve con el 33% de descuento, por lo que los usuarios pagarán solo 35.51 soles. También puedes comprar el paquete que incluye el soundtrack oficial a un precio de 45.74 soles.

“No es la primera vez que el pequeño Ori se enfrenta al peligro, pero cuando un vuelo desafortunado ponga en riesgo a la buhita Ku, va a hacer falta algo más que valor para volver a reunir a una familia, sanar una tierra asolada y descubrir el verdadero destino de Ori”, reza la descripción en Steam.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: Windows 10 Version 18362.0 o más

Windows 10 Version 18362.0 o más Procesador: AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460

AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GTX 950 | AMD R7 370

Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

SO: Windows 10 Version 18362.0 or higher

Windows 10 Version 18362.0 or higher Procesador: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake

AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GTX 970 | AMD RX 570

Nvidia GTX 970 | AMD RX 570 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

STEAM | Sniper Elite

Sniper Elite es una serie de videojuegos que ha encantado a la comunidad gamer dedicada a la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del resto de shooters, Sniper Elite ofrece toda la experiencia táctica de lo que hace un francotirador en un escenario real de combate. Lo bueno es que dicha experiencia también podrás experimentarla gracias a los descuentos en la tienda de juegos online Steam.

Las cuatro entregas de Sniper Elite, desarrolladas por Rebellion Developments, están con descuento entre 66% y 85% hasta el 23 de octubre. En el caso de Sniper Elite 3 y Sniper Elite 4, ambos títulos cuentan con un paquete especial que incluye el Season Pass, que permitirá a los jugadores acceder a todos los contenidos descargables del juego online con un precio único.