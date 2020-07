Steam ofrece “Shadow of the Tomb Raider” con el 80% de descuento

La plataforma de juegos online Steam está ofreciendo Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition con el 82% de descuento por tiempo limitado. No pierdas la oportunidad para disfrutar de este exitoso juego en la crítica.

La tienda de juegos online ofrece el título de aventura desarrollado por Eidos-Montreal y Crystal Dynamics a 52.37 soles, una cifra considerablemente menos a los 293 soles del pack.

El pack de Steam contiene elementos: el videojuego Shadow of the Tomb Raider y los DLC Croft Edition Extras, Deluxe Edition Extras y Definitive Upgrade.

“En Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, vive el capítulo final de la historia sobre el origen de Lara, en el que se convierte en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser. Esta edición incluye el juego básico y siete tumbas de desafío de contenido descargable, así como armas, atuendos y habilidades descargables”, reza la descripción en la tienda de juegos online.

REQUISITOS MÍNIMOS

SO: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit Procesador: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent

i3-3220 INTEL or AMD Equivalent Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770

Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible

REQUISITOS RECOMENDADOS

SO: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesador: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Gráficos: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB

Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB DirectX: Versión 12

Versión 12 Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible

JUEGOS ONLINE | Halo

Master Chief regresa con todo en Steam, la tienda de juegos online de Valve. La plataforma está ofreciendo una versión especial de Halo, la clásica obre desarrollada por 343 Industries Splash Damage.

Halo: The Master Chief Collection está con 20% de descuento en la tienda de juegos online. El pack incluye los siguientes artículos: la cuatro entregas de Halo y sus respectivos DLC. Todo sale por 55.20 soles. El descuento está disponible hasta el 9 de julio.

“Cada juego lanzado en The Master Chief Collection contiene mapas multijugador, modos y tipos de juego propios. Una vez terminada, esta colección contará con la más diversa y extensa experiencia multijugador para Halo que se haya visto hasta ahora, con más de 120 mapas multijugador”, especifica el anuncio de Steam.