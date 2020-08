Steam ofrece “The Town of Light” y “Whispers of a Machine” con hasta 85% de descuento

La tienda de juegos online Steam está ofreciendo Whispers of a Machine y The Town of Light con un descuento especial por tiempo limitado. Revisa los requisitos mínimos de ambos juegos para que los descargues en PC.

Whispers of a Machine es un juego nórdico de ciencia ficción de género policial. Desarrollado por Clifftop Games, el título tiene un precio de 12.40 soles, ahorrándote 60% sobre el precio original. También puedes comprar el paquete Blue Edition a 23.71 soles.

“Cuenta la historia de Vera, una agente especial con mejoras cibernéticas a quien encargan la tarea de investigar una serie de asesinatos. Estos brutales asesinatos ocultan una verdad siniestra, ya que Vera no tarda en descubrir su vinculación a un grupo de fanáticos que intentan crear una IA superinteligente, una práctica que lleva prohibida casi un siglo”, reza la sinopsis en Steam.

REQUISITOS MÍNIMOS

SO: Windows 7/8/10 64bit

Windows 7/8/10 64bit Procesador: Intel Core i3 or equivalent AMD

Intel Core i3 or equivalent AMD Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 6770 with at least 1 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 6770 with at least 1 GB VRAM DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible

8 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: DirectX

The Town of Light es un juego de aventuras de terror psicológico desarrollado por LKA, basado en la primera mitad del Siglo XX en Italia. El juego online puede ser tuyo con solo 7.19 soles, suponiendo un ahorro del 85%.

REQUISITOS MÍNIMOS

SO: Windows XP

Windows XP Procesador: 300 MHz Processor

300 MHz Processor Memoria: 128 MB de RAM

128 MB de RAM Gráficos: 640 x 360 32 bit

640 x 360 32 bit DirectX: Versión 9.0c

Versión 9.0c Almacenamiento: 800 MB de espacio disponible

PS5 | Resident Evil 8

Ahora sabemos algo más de Resident Evil. El nuevo juego de PS5 atraviesa por un difícil momento: la optimización para la consola de Sony presenta problemas mientras que Resident Evil 8 en Xbox Series X funciona sin contratiempos.

El insider Dusk Golem dio a conocer en el foro Resetera los primers resultados de Resident Evil 8 en los procesos de testeo con la PS5.

“Dejen que lo aclare, hablo sobre Resident Evil Village. El juego tiene un optimizado terrible en la presentación del evento de PS5, con tasa de frames horrible, algo que persiste en PS5. Es perfecto en Xbox Series X, pero están con problemas para estabilizarlo en PS5 (Sony tenía la regla de grabar el gameplay del evento de PS5 en una PS5), lo que dio lugar a esto”.