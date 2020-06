Juegos online: Steam ofrece “Wintermoor Tactics Club” y “In Other Waters” con descuento especial

¿Aburrido de jugar siempre lo mismo en tu PC? Steam, la plataforma de juegos online de Valve, anunció dos nuevas ofertas: Wintermoor Tactics Club y In Other Waters.

Wintermoor Tactics Club es un videojuego desarrollado por EVC y Versus Evil. Los jugadores tendrán que sobrevivir a la escuela secundaria usando tácticas a modo RPG y con una visualización de novela. El juego puede ser tuyo por 25 soles, suponiendo un ahorro del 34%. También puedes comprar la versión especial a 39.22 soles.

REQUISITOS MÍNIMOS

SO: Windows 7 SP1+, 8, 10

Procesador: SSE2 instruction set support

Memoria: 1024 MB de RAM

Gráficos: Sin gráfica integrada

DirectX: Versión 10

Almacenamiento: 2000 MB de espacio disponible

En In Other Waters, eres una inteligencia artificial que guía a una xenobióloga a la deriva en un hermoso y misterioso océano extraterrestre. La obra fue desarrollada por Jump Over The Age y editada por Fellow Traveller. Puedes comprar ahora mismo el juego a 23 soles.

REQUISITOS MÍNIMOS

SO: Windows 7+

Procesador: 2.0 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: 2 GB VRAM

Almacenamiento: 700 MB de espacio disponible

STEAM | Madden 21

Nada detiene a los títulos deportivos. Steam, la tienda de juegos online de Valve, anunció la preventa de Madden NFL 21. Los interesados recibirán distintos premios según la versión que compren a través de la plataforma.

El juego online estará disponible a partir del 28 de agosto y tendrá tres ediciones: estándar (199 soles), Deluxe Edition (269 soles) y MVP Edition (339 soles).

El juego online de la NFL también ofrece nuevos modos y características como Face of the Franchise: Rise to Fame (modo historia), Toma el control (dominar las carreras y libros de jugadas en directo) y X-Factor 2.0 (mejorar a los jugadores).