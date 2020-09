¡El universo de Star Wars en tu computadora! La desarrolladora Electronic Arts tiene una promoción interesante por tiempo limitado para la obra maestra de George Lucas. Te decimos cuáles son las exigencias técnicas de estos juegos juegos online en Steam, la plataforma de Valve.

Las saga de juegos online Battlefront de Star Wars pueden ser tuyos a precios muy accesibles. La primera entrega en su versión Ultimate Edition está con el 60% de descuento, por lo que pagarás 27.60 soles. Battlefront II - Celebration Edition, por su parte, está con el 70% de descuento, es decir, a tan solo 41.70 soles.

Battlefront I | Requisitos mínimos

SO: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10

Procesador: Intel i3 6300T o equivalente

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Graphics card (NVIDIA): nVidia GeForce GTX 660 2GB Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible

Battlefront II | Requisitos mínimos

SO: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10

Procesador: Processor (AMD): AMD FX 6350 Processor (Intel): Intel Core i5 6600K

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

Si lo tuyo son los juegos online gratuitos, puedes optar por Star Wars: The Old Republic, un “MMORPG gratuito que te sitúa en el centro de tu propia historia dentro de la saga. Juega como Jedi, Sith, cazarrecompensas o como otro de los muchos roles emblemáticos de Star Wars en una galaxia, muy, muy lejana unos 3000 años antes de las películas”.

Para descargar los juegos de Steam, los interesados deberán crearse una cuenta en la página oficial, descargar el instalador y luego recién proceder con la adquisición del título. Ten en cuenta que deberás tener una tarjeta bancaria para hacer efectiva la transacción.

STAR WARS | Retrasos

El coronavirus sigue afectando las producciones internacional. Disney anunció que moverá casi todas las fechas de estreno y producción. El universo de Star Wars, la secuela de Avatar y la adaptación de Mulán tendrán que esperar.

El remake de Mulán, cuyo estreno estaba previsto para el 21 de agosto, fue retrasado indefinidamente. The New Mutants, en cambio, mantendrá su fecha de estreno para el 28 de agosto, según se anunció en un panel de la Comic Con de San Diego (Estados Unidos). Cabe precisar que la película de los mutantes no podrá llegar a Disney Plus, debido al acuerdo entre Fox -propiedad de Disney- y HBO.

Respecto a las películas de Star Wars, Disney retrasó un año los estrenos de sus futuras películas. No se sabe con precisión el título de estas películas ni quién estará detrás del rodaje. Habrá que esperar hasta el 2023 para saber qué novedades traerá la franquicia.