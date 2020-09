Nada como un buen juego de peleas para disfrutar la tarde en PC. La tienda de juegos online Steam está ofreciendo con un considerable descuento el título Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Conoce qué deberás hacer para hacerte con la descarga en tu computadora.

La plataforma de juegos online de Valve está ofreciendo Ultimate Marvel vs. Capcom 3 con el 70% de descuento hasta mañana (1 de octubre), por lo que ahora mismo puedes pagar un monto de 30 soles. La promoción no contempla alguna otra edición especial del título.

“Marvel y Capcom unen fuerzas para que disfrutes de las batallas de equipos 3 contra 3 más frenéticas en Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Este título llega cargado con todos los DLC anteriores de Marvel vs. Capcom: Official Complete Works. Elige entre algunos de los personajes más icónicos de Marvel y Capcom, y personaliza tu equipo con el modo ‘Héroes y Heraldos’. Una vez que hayas perfeccionado tus habilidades, juega online y enfréntate a jugadores de todo el mundo para decidir quién es el mejor del universo”, reza la descripción.

Para descargar el juego online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

A continuación compartimos los requisitos del juego online para tu computadora.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7 SP1/ 8/ 8.1 (64-BIT)

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX260, or better

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Tarjeta de sonido: DirectSound (DirectX 9.0c o más)

DirectSound (DirectX 9.0c o más) Notas adicionales: Genuine Xbox 360 PC

Requisitos recomendados

SO: Windows 7 SP1/ 8/ 8.1/ 10 (64-BIT Required)

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 560, or better

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Tarjeta de sonido: DirectSound (DirectX 9.0c o más)