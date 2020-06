Juegos online: “West of Dead” está disponible en Steam y Xbox One

West of Dead, el nuevo juego de Upstream Arcade, está disponible en Steam, la tienda de juegos online de Valve, y Xbox One. Conoce los requisitos mínimos y recomendados de este interesante título dedicado al inframundo.

West of Dead tiene un precio de 37 soles en la plataforma de juegos online, pero viene con descuento si es que compras el pack The Path of the Crow Deluxe Edition, que viene con el DLC y el soundtrack original, a 49.29 soles (15% de ahorro).

“Cálzate las botas del difunto William Mason (con la voz de Ron Perlman) y desciende al lúgubre y descarnado mundo de Purgatory en este frenético shooter con sistema de coberturas, que combina la fluidez de los controles de doble stick y el uso de posiciones estratégicas a cubierto. Pon a prueba tus habilidades y busca cobertura mientras intentas acribillar a tus enemigos en escenarios desconocidos y generados procedimentalmente. El Salvaje Oeste jamás había sido tan oscuro”, reza la descripción del juego en Steam.

La plataforma de juegos online especifica que West of Dead está disponible en español latino y cuenta con 24 logros.

REQUISITOS MÍNIMOS

SO: Windows 7

Procesador: Intel i5-4460 CPU / AMD FX-8350

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: Nvidia Geforce GTX 1030 / Radeon RX 550

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

REQUISITOS RECOMENDADOS