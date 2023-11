Electronic Arts y Respawn Entertainment han lanzado la más reciente actualización de Apex Legends la cual lleva por título “Ignición”. Ahora, los gamers pueden iluminar el camino con Conduit, la nueva Leyenda de apoyo cuyas habilidades basadas en escudos pueden provocar la victoria de su escuadrón, así como luchar a través de un Punto Tormenta más rápido y letal.

Además, las cuentas ahora están unificadas con la llegada del Progreso Cruzado a medida que los jugadores demuestran su valor en el panteón de las Leyendas y avanzan en el Pase de Batalla de “Ignición” para conseguir cosméticos dignos de un campeón.

Pero eso no es todo ya que von el nuevo Pase de Batalla de “Ignición”, los personajes pueden correr hacia el Elíseo con el aspecto legendario “Godly Speed” de Octane en el nivel 50 y alardear con los aspectos épicos para Conduit, Wattson y Newcastle.

Detalles aparte, llegan también los nuevos gestos de paracaidísmo y nuevos desafíos semanales, los cuales permitirán obtener nuevos marcos de banner, gestos, amuletos de armas, stickers y más. Como plus a todo esto, los gamers podrán ganar los aspectos reactivos de Rampage “Grace of Odin” y “Wrath of Fenrir” en los niveles 100 y 110.

Apex Legends “Ignición” se encuentra disponible ahora para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de la aplicación EA y Steam.

Nuevo tráiler de Apex Legends