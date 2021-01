Sony tiene mucho trabajo por delante. Solo preparan una nueva cinta de Spider-Man con Tom Holland y otros importantes actores de sus pasadas cintas, sino que también han anunciado el retorno de The Last of Us pero en formato de serie.

Naughty Dog cerró oficialmente la historia de Ellie y Joel en The Last of Us Part II, título que se lanzó de forma exclusiva en PlayStation 4. Pese a esto, Sony no está dispuesto a dejar ir a la gallina de los huevos de oro, así que prepara una serie live-action.

Curiosamente, no es la única producción que planea estrenar Sony. Jim Ryan, director general y presidente de Sony Interactive Entertainment, señaló que hay todavía en camino hasta siete series basadas en videojuegos de PlayStation.

Básicamente, explicó que the Last of Us solo es el inicio de una nueva incursión de la empresa en otros medios.

“Este es solo el comienzo de la expansión de nuestras narrativas hacia nuevos medios y audiencias aún más amplias. Sony es una empresa de entretenimiento creativo y el entretenimiento nunca ha sido más importante”, explica el ejecutivo.

¿Cuáles crees que serán estas nuevas producciones? Los rumores indican que las franquicias que se adaptarían a la pantalla chica son God of War, Days Gone o Ghost of Tsushima.

Por lo pronto, Uncharted se descartaría debido a que ya están en camino una película con Tom Holland.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.