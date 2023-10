Recientemente, casi un mes, se estrenó la serie Twisted Metal, la cual ha logrado obtener buenos comentarios por parte de la crítica especializada como también de todos los fans de los videojuegos que ya han podido apreciarla. Y si biense pudo apreciar en ciertos países, ahora todos podán verla.

Así es, la plataforma HBO Max, de forma sorpresiva y sin previo aviso, ha transmitido el primer capítulo este pasado 1 de octubre, por lo que todos los episodios se estrenarán los domingos hasta que termine la primera temporada.

Esto sería muy similar a lo visto con otras series, como por ejemplo The Last of Us, la cual se transmitió en una misma hora.

La serie de Twisted Metal plantea una trama en la que un mensajero se le ofrece una mejor vida si es que logra entregar exitosamente un misterioso paquete en un misterioso lugar, al cual hay que llegar luego de cruzar una zona postapocalíptica.

Tráiler de Twisted Metal

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.