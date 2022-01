A estas alturas no es de sorprender que God of War Ragnarok será uno de los juegos más esperados de 2022. Santa Monica Studios relanzó la franquicia del Dios de la guerra para la consola PlayStation 5 en 2021 y se cerraría la historia de los Dioses nórdicos con el lanzamiento del siguiente juego. Lamentablemente, se retrasó el proyecto por el coronavirus.

Por supuesto, PlayStation no es la única plataforma que cuenta con títulos esperados para el siguiente año. Para Xbox Series X llegará Scorn, Redfall y Starfield; tres importantes títulos que ampliarán la biblioteca de juegos de la popular consola de sobremesa.

Por supuesto, no nos olvidemos de Nintendo switch. Pese a que es difícil conseguir una consola Nintendo Switch Oled debido a los problemas de de transistores, contamos con importantes lanzamientos para el siguiente año. La franquicia Pokémon lanzará el 28 de enero Leyendas Pokémon Arceus, un título de aventura.

Kirby y la tierra olvidada es otro de los más esperados para la consola portátil, al igual que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. No obstante, todavía no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de este juego.

10 lanzamientos de videojuegos más esperados de 2022

Rainbow Six Extraction - 20 de enero de 2022 (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Google Stadia)

Leyendas Pokémon Arceus - 28 de enero de 2022 (Nintendo Switch)

Dying Light 2 - 4 de febrero de 2022 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Elden Ring - 25 de febrero de 2022 (PC, PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One)

GhostWire: Tokyo - 2022 (PC, PS4, PS5)

Kirby y la tierra olvidada - 2022 (Nintendo Switch)

God of War Ragnarok - 2022 (PS5 y PS4)

The Lord of the Rings: Gollum - 2022 (PC, PS4, PS5, XSX/S, Xbox One, Nintendo Switch)

Avatar: Frontiers of Pandora - 2022 (PC, PS5, XSX/S)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - 2022 (Nintendo Switch)

Recuerda que algunos podrían retrasarse si la pandemia sigue obligando a los trabajadores a mantenerse en teletrabajo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.