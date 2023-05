El posible GOTY de este año está por llegar a Nintendo Switch. “The Legend of Zelda: Tears of Kingdom” ha programado su lanzamiento para el 12 de mayo de este año y ya promete convertirse en uno de los videojuegos más descargados.

Se trata de la secuela directa del título de 2017, pero ahora deberemos enfrentar a Ganondorf, quien amenaza la existencia de todo el valle. Pero este es solo uno de los tantos juegos que se lanzarán en el mes, hay títulos para todos los gustos.

Lanzamientos de mayo de 2023

Hogwarts Legacy (PS4, Xbox One) - 5 de mayo: Hogwarts Legacy es un inmersivo juego RPG de acción de mundo abierto ambientado en el universo descrito por primera vez en los libros de Harry Potter.

Embárcate en un viaje que te llevará a lugares nuevos y ya conocidos, y en el que podrás descubrir Animales Fantásticos, personalizar a tu personaje, elaborar pociones, dominar hechizos, mejorar tus habilidades y convertirte en la bruja o el mago que quieras ser.

Darkest Dungeon 2 (PC) - 8 de mayo: Darkest Dungeon II es un gran viaje maldito de exploración de mazmorras. Forma un grupo, equipa tu carruaje y recorre un paisaje decadente en un último intento por evitar el apocalipsis. Sin embargo, los mayores peligros a los que te enfrentarás quizá estén dentro...

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One) - 11 de mayo: Con 32 circuitos diferentes, incluidos recorridos actuales e históricos, casi 40 motos y pilotos de Superbike y Supersport, y física revisada para mejorar el realismo, hacen de esta una de las experiencias de carreras más auténticas y realistas hasta la fecha.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) - 12 de mayo: Una épica aventura a través de la superficie y los cielos de Hyrule te espera en The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch™. Esta aventura será tuya para experimentar en un mundo alimentado por tu imaginación.

Zool Redimensioned (PC, PS4, PS5) - 16 de mayo

Age of Empires II: Definitive Edition. Return of Rome (PC, Xbox One, Xbox Series) - 16 de mayo

Humanity (PS5, PS4, PC) - 16 de mayo

Trinity Trigger (PC, PS4, PS5, Switch) - 25 de abril

Firmament (PC) - 18 de mayo

I am Future: Cozy Apocalypse Survival (PC) - 18 de mayo

LEGO 2K Drive (PS5, PS4, Switch, PC) - 19 de mayo

After Us (PC, Xbox Series X/S, PS5) - 23 de mayo

Fairy Fencer F: Refrain Chord (PC) - 23 de mayo

Amnesia: The Bunker (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S) - 23 de mayo

Miasma Chronicles (PC, Xbox Series X/S, PS5) - 23 de mayo

Warhammer 40.000 Boltgun (PC) - 23 de mayo

Railway Empire 2 (PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One) - 25 de mayo

BatBoy (PC) - 25 de mayo Shinobi non Grata (PC) - 25 de mayo

Do not Feed the Monkeys 2099 (PC, Switch) - 25 de mayo

Batsugun Saturn Tribute Boosted (PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One) - 25 de mayo

The Lord of the Rings: Gollum (PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One) - 25 de mayo

Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu’s Wrath (PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One) - 26 de mayo

Monster Menu (PS4, PS5, Switch) - 26 de mayo Poly Bridge 3 (PC) - 30 de mayo

