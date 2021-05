League of Legends es uno de los juegos más importantes de los últimos años. Ya lleva una década en el mercado y Riot Games tiene muchos más planes para expandir este universo. Recordemos que han comenzado a lanzar otros juegos como Valorant, Wild Rift o Legends of Runeterra.

Por otro lado, la empresa desarrolladora tiene dos proyectos nuevos entre manos. El RPG todavía está en desarrollo y se mantiene en secreto, pero también se ha anunciado la producción de una serie exclusiva de Netflix llamada “Arcane”.

A través de YouTube, la empresa compartió el primer teaser de la serie. Inicialmente, se anunció en 2019 y se estrenará en 2021. Riot Games se ha involucrada en la producción y cuenta con el apoyo de Fortiche Production.

La trama se centra en la ciudad de Piltóver, de donde proviene Caitlyn y Vi. También se explorará parte de Zaun, una ciudad subterránea.

“League of Legends ha inspirado fervor y fans a nivel mundial, y estamos muy emocionados de ser el hogar de ‘Arcane’, la primera serie de televisión creada dentro de este universo. La serie promete ser un viaje espectacular y emocionante”, detalla Dominique Bazay, directora de Animación Original de Netflix.

“‘Arcane’ se creó como una carta de amor para nuestros jugadores y fans, quienes nos han pedido más experiencias cinemáticas que se adentren en los mundos y campeones de League of Legends””, explicó Shauna Spenley, presidenta global de Entretenimiento de Riot Games.

League of Legends: Cienciano Esports presenta su primera clase abierta de LoL

El equipo peruano de League of Legends, Cienciano Esports, presentó la primera sesión de Cienciano Class, una serie de conversatorios abiertos en los que un jugador profesional y un coach responderán las preguntas de los espectadores y los ayudarán a mejorar su juego desde la óptica de los pro-players.

En esta ocasión Lucas “Inglorion” Domínguez, top laner de Cienciano Esports y José Miguel “Mádoka” Melquiades, coach del equipo XTEN esports interactuaron con el público mediante el chat de Twitch y Twitter.

Algunos de los temas en específico tocados en esta clase fueron:

La composición de campeones, ¿puede un coach pedirle a un jugador un campeón con el cual no tiene mucha práctica?

Coordinación del entrenador y jugador: bilateralidad de comunicación.

Análisis de fase de draft de FPX Vs RNG.

Análisis de héroes clave como Jayce.

Definición de términos clave: “setup” y “tempo”.

Definir el timing para pushear.

Mádoka e Inglorion analizaron el match de Royal Never Give Up Vs Funplus Phoenix, en el cual se pudo apreciar cómo el manejo y construcción adecuada del “setup” le valió la victoria a Royal Never Give Up, impidiendo que el Jace de Funplus Phoenix pueda hacer provecho de su daño explosivo y controlando las líneas con campeones resistentes como Gragas y Udyr.

Para enterarte de las nuevas sesiones de clase dictadas por Cienciano Esports, puedes seguirlos en sus redes sociales y sobre todo en Twitch, en donde realizan streams constantemente sobre los diferentes juegos en los que se especializan.

Recuerdas que puedes seguir a Cienciano Esports en sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram y Twitter.

