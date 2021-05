Los campeones de todas las ligas del mundo de League of Legends se ven las caras en el Mid-Season Invitational 2021. Se trata del primer gran torneo internacional del MOBA en 2021 que se lleva a cabo en Islandia. Conoce los resultados de la primera fecha.

Ya se han cerrado los primeros partidos, en donde América Latina ha comenzado con pie derecho. Infinity Esports logró derrotar a DetonatioN FocusMe, el representante de la liga japonesa.

El encuentro se cerró a los 27 minutos; Infinity logró asegurar 13 asesinatos, mientras que el equipo japonés solo logró ocho. Curiosamente, la partida fue tan corta que no se llegó a asegurar los cuatro dragones suficientes para que aparezca el Dragón Anciano.

El mejor de Infinity fue ‘Cody’ quien no murió durante el encuentro y aseguró cinco asesinatos con Sylas.

Resultados de la fecha 1 del Mid-Season Invitational 2021

DWG KIA (1) vs. (0) Cloud9

Infinity Esports (1) vs. (0) DetonatioN Focus Me

Penta.GG (0) vs. (1) Royal Never Give Up

Penta.GG (0) vs. (1) Unicorns Of Love

paIN Gaming (1) vs. (0) Istanbul Wildcats

PSG Talon (0) vs. (1) MAD Lions

El gran reto de Infinity Esports será en la segunda fecha. Se enfrentará a DWG KIA, el vigente campeón de Worlds 2020, el mundial de League of Legends; el cual, a su vez, ha comenzado con una victoria en el MSI-2021.

League of Legends estrena tráiler de ‘Arcane’, la nueva serie de Netflix

No cabe duda que League of Legends es uno de los juegos más populares del mundo. Ya lleva una década en el mercado y Riot Games tiene muchos más planes para expandir este universo. Recordemos que han comenzado a lanzar otros juegos como Valorant, Wild Rift o Legends of Runeterra.

Por otro lado, la empresa desarrolladora tiene dos proyectos nuevos entre manos. El RPG todavía está en desarrollo y se mantiene en secreto, pero también se ha anunciado la producción de una serie exclusiva de Netflix llamada “Arcane”.

A través de YouTube, la empresa compartió el primer teaser de la serie. Inicialmente, se anunció en 2019 y se estrenará en 2021. Riot Games se ha involucrada en la producción y cuenta con el apoyo de Fortiche Production.

La trama se centra en la ciudad de Piltóver, de donde proviene Caitlyn y Vi. También se explorará parte de Zaun, una ciudad subterránea.

“League of Legends ha inspirado fervor y fans a nivel mundial, y estamos muy emocionados de ser el hogar de ‘Arcane’, la primera serie de televisión creada dentro de este universo. La serie promete ser un viaje espectacular y emocionante”, detalla Dominique Bazay, directora de Animación Original de Netflix.

“‘Arcane’ se creó como una carta de amor para nuestros jugadores y fans, quienes nos han pedido más experiencias cinemáticas que se adentren en los mundos y campeones de League of Legends””, explicó Shauna Spenley, presidenta global de Entretenimiento de Riot Games.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.