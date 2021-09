Riot Games tiene mucho trabajo por delante. No solo prepara todo para el evento de League of Legends más importante del año, Worlds 2021, sino que trabaja en contenido nuevo para sus diferentes juegos como VALORANT o Legends of Runeterra.

En el caso del MOBA, han compartido algunos detalles del ‘Mapa de campeones de septiembre 2021′ en su blog oficial. El objetivo es que los personajes más antiguos de LoL reciban por lo menos alguna actualización en 2022, pese a que no han cumplido con los objetivos de este año.

“El equipo de personalización de LoL, también conocido como el equipo que trabaja en aspectos, eventos y otros elementos estéticos, comenzó a trabajar en un nuevo tipo de actualización de campeón llamado Actualización de arte y sustentabilidad, o AAS. El objetivo de la AAS es ayudar a que los campeones más antiguos de LoL se adapten a nuestros estándares de calidad actuales, corregir problemas técnicos más viejos y volver más sencilla la tarea de crear nuevos aspectos para esos campeones en el futuro”, detalla Riot Games.

Por lo pronto, han compartido algunos de los diseños nuevos de Udyr.

“En el último blog de desarrolladores de Udyr, compartimos nuestra idea de evolucionar la temática de Udyr al asociar cada una de sus posiciones con un semidiós freljordiano. Su respuesta fue extremadamente positiva, y eso nos entusiasmó aún más ante la idea de conectar a Udyr con Runaterra de una forma mucho más sólida. Hemos decidido seguir en esta dirección y no podemos esperar a contarles más en nuestro próximo blog. Mientras tanto, aquí va una muestra del arte conceptual en el que Justin “Riot Earp” Albers ha estado trabajando para las posiciones de Udyr inspiradas en semidioses”, detallan antes de compartir las diferentes transformaciones del personaje con sus respectivas habilidades.

League of Legends: así se verá Udyr tras su actualización visual. (Foto: Riot Games)

