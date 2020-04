Muchos gamers están a la espera de un “Drop” de VALORANT en Twitch. Esta es la única forma de ingresar a la beta cerrada del shooter de Riot Games, así que se ha colocado por segundo día consecutivo en la primera posición de los títulos con más espectadores.

VALORANT: pasos para ingresar a la beta del shooter de Riot Games

debes saber que la beta cerrada solo está habilitada para las siguientes regiones: Europa, Canadá, Rusia, Turquía y Estados Unidos. Todas las cuentas de Riot Games fuera de las regiones mencionadas deberán esperar a la siguiente etapa de prueba.

Si estás dentro de las regiones, seguidamente, tendrás que conectarte a los canales de Twitch de los beta testers iniciales de VALORANT o la canal oficial de Twitch Rivals.

Solo basta quedarte como espectador y te llegará el acceso. Recuerda que debes conectar tu cuenta de Twitch con la de Riot Games. Haz click en la campana y a configuración, seguidamente ve a la pestaña de conexiones e ingresa con tu cuenta de Riot Games (la misma de League of Legends).

VALORANT rompe récords de visualizaciones en Twitch

En el primer día de la beta de VALORANT se reportó un pico de 1.7 millones de usuarios espectando. De esta forma, Riot Games rompe el récord de Fortnite, el cual logró sumar 1.69 millones con el Mundial.

Pero todavía no llega a superar a League of Legends que tiene la marca de 1.74 millones de usuarios. Al momento de redactada esta nota, VALORANT se ha puesto por arriba de populares juegos como Dota 2, CS: GO, LoL, GTA 5, Minecraft, etc.

VALORANT supera a League of Legends, Dota 2 y CS: GO en espectadores en Twitch. (Foto: Captura)

