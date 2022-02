Hace unas semanas atrás ya se había filtrado que la nueva campeona de League of Legends sería Renata. No obstante, no se conocían sus habilidades ni interacciones con los demás personajes del MOBA. Con la llegada de un nuevo mes de 2022, Riot Games ha compartido el primer teaser de la campeona.

Como es habitual, Renata llegará a los servidores PBE o de prueba en solo unos días luego del anuncio. Allí podrás probar sus habilidades y también disfrutar de su primera skin: Renata Almirante.

Se trata de un soporte de League of Legends que cuenta con habilidades bastante ofensivas. Normalmente, te esperas que un soporte otorgue un escudo o una curación, pero Renata puede mejorar los ataques de los aliados e inclusive revivirlos.

Habilidades de Renata

Ventaja (Pasiva): los ataques de Rena marcan a los enemigos e infligen daño adicional. El daño que hagan los aliados consumen la marca para infligir daño adicional.

Apretón de manos (Q): dispara un mmisil desde el brazo robótico que inmoviliza al enemigo impactado. Al reactivar la habilidad, enviarás al enemigo hacia una dirección objetivo.

Rescate financiero (W): Renata puede otorgar un ‘bufo’ o mejora a un aliado para que obtenga velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Si de esta forma se elimina a un enemigo o se asiste en una eliminación, se reiniciará el tiempo de la habilidad. En caso de que el aliado muera, revivirá por un corto lapso de tiempo.

Programa de lealtad (E): lanzas proyectiles que otorgan escudos a los aliados e infligen daño y ralentizan a los enemigos.

Adquisición hostil (R): Renata lanza una nube de productos químicos que afecta a los enemigos, haciéndolos entrar en un estado de furia. En este estado ganan velocidad de ata que y golpearán a todo lo que esté cerca de ellos. Los enemigos en este estado harán objetivo a sus aliados con preferencia.

