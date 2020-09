Los hinchas de Rainbow7 se han llevado una grata sorpresa en la fecha dos de Worlds 2020, el Mundial de League of Legends. R7 arrancó la fecha perdiendo contra V3 Esports, el equipo de Japón, y estaba obligado a ganar en el siguiente partido para seguir en carrera.

Su rival era LGD Gaming, uno de los grandes clubes de la LPL, la liga china. Tras su épica victoria, se quedan a una victoria de luchar por pasar a los play-offs de esta etapa del Mundial.

Brandon Joel Villegas, más conocido como “Josedeodo” compartió algunas palabras e la zona mixta tras su victoria contra LGD.

¿Cuál es tu balance con respecto a esta victoria?

“Me siento super bien. Como equipo se nota que sacamos lo mejor cuando hace falta. Creo que la presión nos juega muy a favor, desde siempre creo. Este año se ha visto reflejado que cuando estamos muy presionados sacamos lo mejor de nosotros y se notó en esta partida”.

¿Cómo se siente jugar en contra de “Peanut”, una leyenda de League of Legends?

“Me sentía muy confiado contra Peanut. Encuentro que su estilo no es muy molesto contra el mío; creo que los junglas que ‘farmean’ más son los que me molestan, más que Peanut, que es un jungla más agresivo. Él tiene algunas que otras debilidades que se pueden notar en su juego más que otros (junglas) porque algunos juegan muy seguro y Peanut es muy agresivo, algo que se puede castigar”.

¿Cuáles fueron los errores que corrigieron con respecto al partido anterior?

“La verdad, el primer juego estaba troleando. En comunicación estábamos muy flojos y siento que cuando el equipo siente ese cambio en mi o los demás comienzan a hablar más. Cuando estamos enchufados, somos mucho mejores. En líneas generales, en este juego sentí que no estaban hablando y me puse a hablar lo más que pude. En una teamfight, me acuerdo que no estaban diciendo nada y yo me puse ha comentar los ‘targets’ (objetivos).

En el segundo juego intenté hacer algo, pero este tercero fue el más notable. Yo estaba intentando hacer todo para no perder la partida. Creo que se notó mucho y fue un gran cambio para este juego (el resultado).”

¿Algún mensaje para los fans?

“No quiero decir lo mismo de siempre (que los hinchas confíen), por que es un poco aburrido. Parece que tienen que dejar de confiar porque más de uno, cuando jugábamos contra LGD, habrá dicho “no hay chance de que ganen este juego”. Así que no sé si decirles que no confíen o que sí, a este punto ya no sé. Pero creo que tenemos que demostrar mañana que este partido no ha sido en vano. Ganarle a LGD es muy difícil; sobre todo en la situación en la que estábamos. Creo que nos va a dar un ‘boost’ (empujón) para mañana, sobre todo porque si ganamos, prácticamente estamos clasificados para el bo5, si no me equivoco. Así que nada, yo espero lo mismo para mañana y darlo todo”.