League of Legends arma la polémica por supuesto uso de rosto de modelo para la temporada 2019

Riot Games ha vuelto al ojo de la polémica por su corto animado " Awaken". Allí se presentan a los personajes de League of Legends con una apariencia más cercana a la realidad, tanto en proporciones corporales como faciales.

El personaje de Irelia ha sido sumamente comentado por un supuesto uso de la imagen de la modelo Aya Shalkar. El caso le llegó a la misma involucrada y comentó lo siguiente n redes sociales.



" Hola a todos. Especialmente a aquellas tres mil personas que empezaron a seguirme desde el lanzamiento de la nueva cinemática de League of Legends hace dos días. He estado recibiendo cientos y cientos de screenshots de Irelia de jugadores del videojuego preguntando si es que yo he tenido alguna colaboración con los creadores del juego… y la respuesta es no".

La confusión es la primera sensación que siente Shalka y se ha planteado un movimiento legal ante su parecido. " …Sin mencionar todas las veces que me han llamado Irelia aquí en Instagram durante los pasados dos días. Yo entiendo el concepto de “inspiración”. Sin embargo, siento la necesidad de defender mi identidad en ciertos casos, especialmente cuando ocurre uno sin mi consentimiento. Nunca he estado en alguna situación similar antes y tengo sentimientos variados. Estoy consultándolo con profesionales, pero si tu piensas que este caso no es una coincidencia, siéntete libre de compartir este post y tagear a League of Legends o Riot Games para que me apoyen. Gracias".

Lamentablemente, los usuarios reaccionaron en contra de ella con comentarios racistas, lo cual ella también denunció públicamente. "Todos los chinos son iguales" se leen algunos mensajes.

League of Legends League of Legends (LoL): se arma la polémica por supuesto uso de rosto de modelo para el video de Riot Games. (Foto: Instagram)

