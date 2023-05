Prime Gaming, el patrocinador global de los deportes electrónicos de Riot Games, incluyendo títulos como League of Legends, VALORANT y Teamfight Tactics, ha anunciado una serie de promociones de regalos en honor al Mid-Season Invitational (MSI) de League of Legends. Estas promociones están disponibles a través de Surf Giveaways.

Un sorteo principal de 295.000 Riot Points (RP): en el transcurso de MSI, del 9 al 21 de mayo, los fans de League of Legends podrán participar para tener la oportunidad de ganar un sorteo principal de 295.000 RP, valorados en más de 2.500 dólares estadounidenses. Dos finalistas también recibirán 125.000 RP cada uno, por valor de más de 1.000 USD.

Regalos diarios de 125.000 RP: cada día que MSI retransmita, los fans de League of Legends tendrán la oportunidad de ganar un premio diario de 125.000 RP, cada uno valorado en más de 1.000 USD.

Los fans de la liga pueden visitar el sitio web de Surf Giveaways para conocer todos los detalles del sorteo de RP.

Un emoticono exclusivo de Garen “GOTTEM”: por último, tenemos un divertido emoticono disponible en exclusiva para los miembros de Prime Gaming: el emoticono “GOTTEM” Garen. Asegúrate de desbloquear el emoticono GOTTEM por tiempo limitado.

PRIME GAMING | Juegos gratis para mayo de 2023

Mayo 4 | STAR WARS: Rogue Squadron 3D [Amazon Games App] – Salva a la Alianza Rebelde del ataque imperial en este emocionante juego de simulación de vuelo en el que los jugadores asumen el papel de Luke Skywalker y reúnen a su equipo del Escuadrón Pícaro para volar a la batalla, participar en intensas y trepidantes misiones espaciales y planetarias y continuar la lucha por la libertad.

Mayo 4 | Super Sidekicks [Amazon Games App] – Regatea, pasa y utiliza una gran variedad de técnicas para competir contra los mejores equipos de todo el mundo en la lucha por la Copa SNK.

Mayo 4 | Samurai Shodown IV [Amazon Games App] – Pon a prueba tus habilidades samurái utilizando poderosos ataques para librar intensas batallas y derrotar a Amakusa antes de que conquiste el mundo moderno.

Mayo 11 | Planescape: Torment: Enhanced Edition [Amazon Games App] – Explora los planos, sobrevive a peligrosos escenarios de combate y resuelve misteriosos rompecabezas en este juego de rol táctico repleto de historias y ambientado en el multiverso de Dungeons & Dragons.

Mayo 11 | Lake [Amazon Games App] – Ponte en la piel de Meredith Weiss y tómate un respiro de la gran ciudad para decidir cómo quieres vivir la hermosa Providence Oaks, con su emblemático lago y sus paisajes.

Mayo 11 | Robo Army [Amazon Games App] – Enfréntate a choques de gran potencia en este título beat ‘em up mientras los jugadores aplastan y destruyen a sus enemigos para restaurar la paz del cuerpo de robots conocido como Hell Jeed.

Mayo 11 | Last Resort [Amazon Games App] – Salva el primer hotel de la humanidad en Marte acabando con hordas de alienígenas en este pequeño juego de disparos cooperativo.

Mayo 18 | Kardboard Kings [Amazon Games App] – Sé el dueño de la mejor tienda de cartas de la ciudad ganándote la reputación de tus clientes, superando los objetivos de tu tienda, desbloqueando nuevas decoraciones y mucho más.

Mayo 18 | The Almost Gone [Amazon Games App] – Desbloquea intrincados dioramas para experimentar la plétora de conexiones de tu vida en este juego de rompecabezas narrativo sobre la muerte, la pérdida y la salud mental.

Mayo 18 | 3 Count Bout [Amazon Games App] – Conviértete en el luchador más fuerte del mundo aprendiendo los movimientos y ganando duros combates para hacerte con el trono de campeón.

Mayo 18 | Alpha Mission 2 [Amazon Games App] – Recupera el universo de la Alianza de las Siete Estrellas utilizando 11 tipos de armaduras en este juego arcade de desplazamiento vertical.

Mayo 25 | Lila’s Sky Ark [Legacy Games Code] – Protege un mundo psicodélico de bestias extrañas y jefes castigadores en este poético misterio lleno de secretos, puzles y música.

Mayo 25 | Agatha Knife [Amazon Games App] – Embárcate en una aventura caprichosamente retorcida con Agatha, mientras los jugadores se unen a ella para explorar su amor por comer carne y su amistad con los animales.

Mayo 25 | King of the Monsters 2 [Amazon Games App] – Conviértete en el rey indiscutible de los monstruos y libra batallas contra una plétora de behemoths.

Mayo 25 | Kizuna Encounter [Amazon Games App] – Participa en intensas batallas en las que los jugadores utilizarán armas y puños para ganar en combates por equipos a una sola vuelta y a muerte súbita.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.